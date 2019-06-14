Ви праві!
Вибач А-баночка за не дуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:33
Ви праві!
Вибач А-баночка за не дуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення
Востаннє редагувалось Pupsik в П'ят 14 чер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:06
У мене на календарі усе ще 14-те число. Як там у майбутньому, долар впав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:23
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:04
Не смешно Еще раз для тех, кто не понял с первого раза: банк самостоятельно переоформил на 6 месяцев, хотя, по идее, еще должно быть доступно переоформление по моей инициативе.
Так понятно или опять нет?
И чтобы два раза не писать. Не дает перекинуть с одной карты Универсальная (без кредлимита) на другую (кредитку). Пишет "Недостаточно средств".
А это как понимать?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:37
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:45
Поход за картами.
Сходила моя супруга сегодня в сей банк дабы по присланному мною приглашению наконец-то получить Зеленку. Чтобы два раза не ходить я её научил что брать надо ещё и кдв и просто уни с нулевым лимитом. Кдв получила, Зеленку тоже, но удивилась лимита (7.5 из запрошенных 25 при том что даже Тася со старту 10 налила). Но лимит то такое. А вот уни без лимита не дали. Сказали усьо - хеликоптер нихт, данными картами уже больше не торгуем. Абидна. Хотелось тут садик посадить (в моем всего на два саженцы всего места осталось), но только теперь думай как дёшево деньгу заводить если по кредитке долг будет.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:02
Re: А-Банк+ покращення
Отже, з пАкращень:
- %% нараховують приблизно опівночі замість 13,00
- Уні з 0 лімітом не видають
- ввели 1% за вихід р2р з Уні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:45
При пополнении депозита с УНИ видно только ЛИЧНЫЕ СРЕдсТВА.
Удобно, не нужно в уме кр лимит отнимать )))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:03
Переоформлення завжди було доступ 3 дні, доки гроші лежать на рахунку "До запитання". Далі депо пролонгується на той же термін і ще упродовж 2-х днів його можна розірвати і забрати. З вашого опису я все ще не бачу, що змінилося.
Бід. Садоводам любителям можна порадити тримати трошки розсади на А-Вкладі, але відчуття, звісно, не ті. Будемо сподіватись, що вони з часом схаменуться або хоч розроблять інноваційні інтернет-картки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:07
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