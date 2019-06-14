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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:48

Копилка

В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?
anikola13
 
Повідомлень: 618
З нами з: 08.02.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 01:25

В каких банкоматах сейчас можно снять с кдв больше 1000 грн?
anikola13
 
Повідомлень: 618
З нами з: 08.02.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1251125212531254
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Alex_ki

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