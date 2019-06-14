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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:48
В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?
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anikola13
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Додано: Суб 15 чер, 2019 01:25
В каких банкоматах сейчас можно снять с кдв больше 1000 грн?
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anikola13
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- Повідомлень: 618
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 32 раз.
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