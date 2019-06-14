Додано: Суб 15 чер, 2019 07:23

klug написав: Искатель написав: Не смешно Еще раз для тех, кто не понял с первого раза: банк самостоятельно переоформил на 6 месяцев, хотя, по идее, еще должно быть доступно переоформление по моей инициативе.

Так понятно или опять нет? Не смешноЕще раз для тех, кто не понял с первого раза: банк самостоятельно переоформил на 6 месяцев, хотя, по идее, еще должно быть доступно переоформление по моей инициативе.Так понятно или опять нет?

Переоформлення завжди було доступ 3 дні, доки гроші лежать на рахунку "До запитання". Далі депо пролонгується на той же термін і ще упродовж 2-х днів його можна розірвати і забрати. З вашого опису я все ще не бачу, що змінилося Переоформлення завжди було доступ 3 дні, доки гроші лежать на рахунку "До запитання". Далі депо пролонгується на той же термін і ще упродовж 2-х днів його можна розірвати і забрати. З вашого опису я все ще не бачу, що змінилося

Повторю еще раз.Депозит должен был быть доступен 9 июня. Из-за проблем на горлинии А-банка сказали, что депозит закрылся не 9(!!!), а 10 июня(!!!), и по 14.06 (!!!) возможно его переоформление. Я дословно повторил то, что мне сказали на горлинии. Сам я, как Вы понимаете, не видел, что там происходит. На самом деле банк уже 12.06 (когда, кстати, еще были недоступны депозиты) самовольно пролонгировал депозит на 6 месяцев, хотя я хотел продлить его на год.Я уже подал заявку на горлинии в связи с этим и заявил, что хочу, чтобы депозит пролонгировался не на 6, а на 12 месяцев. Посмотрим, что из этого будет.Далее, повторю: переводы между картами А-банка не выполняются. Бракует платеж. При этом пишет "комиссия - 0". Экспериментировать не на всю сумму и нарываться на ошибочную комиссию я не стал, зачем? Подал очередную заявку на горлинии.В целом... бардак там страшный сейчас. Посмотрим, как быстро разрулят.