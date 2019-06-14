|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:48
Копилка
В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:18
вчора в Глобусі знімав по 2к, більших копюр ніж по 50 небуло. Так би пустило більше, я там і по 3 знімав, і думаю це ще не межа
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:23
Повторю еще раз.
Депозит должен был быть доступен 9 июня. Из-за проблем на горлинии А-банка сказали, что депозит закрылся не 9(!!!), а 10 июня(!!!), и по 14.06 (!!!) возможно его переоформление. Я дословно повторил то, что мне сказали на горлинии. Сам я, как Вы понимаете, не видел, что там происходит. На самом деле банк уже 12.06 (когда, кстати, еще были недоступны депозиты) самовольно пролонгировал депозит на 6 месяцев, хотя я хотел продлить его на год.
Я уже подал заявку на горлинии в связи с этим и заявил, что хочу, чтобы депозит пролонгировался не на 6, а на 12 месяцев. Посмотрим, что из этого будет.
Далее, повторю: переводы между картами А-банка не выполняются. Бракует платеж. При этом пишет "комиссия - 0". Экспериментировать не на всю сумму и нарываться на ошибочную комиссию я не стал, зачем? Подал очередную заявку на горлинии.
В целом... бардак там страшный сейчас. Посмотрим, как быстро разрулят.
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:31
Нет, всё как и раньше.
Братская свинюка дуже балувана: харчуется только своими
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:30
|