|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:48
В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 01:25
В каких банкоматах сейчас можно снять с кдв больше 1000 грн?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:18
вчора в Глобусі знімав по 2к, більших копюр ніж по 50 небуло. Так би пустило більше, я там і по 3 знімав, і думаю це ще не межа
-
Forest_lightning
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 02.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:23
klug написав: Искатель написав:
Не смешно
Еще раз для тех, кто не понял с первого раза: банк самостоятельно переоформил на 6 месяцев, хотя, по идее, еще должно быть доступно переоформление по моей инициативе.
Так понятно или опять нет?
Переоформлення завжди було доступ 3 дні, доки гроші лежать на рахунку "До запитання". Далі депо пролонгується на той же термін і ще упродовж 2-х днів його можна розірвати і забрати. З вашого опису я все ще не бачу, що змінилося
Повторю еще раз.
Депозит должен был быть доступен 9 июня. Из-за проблем на горлинии А-банка сказали, что депозит закрылся не 9(!!!), а 10 июня(!!!), и по 14.06 (!!!) возможно его переоформление. Я дословно повторил то, что мне сказали на горлинии. Сам я, как Вы понимаете, не видел, что там происходит. На самом деле банк уже 12.06 (когда, кстати, еще были недоступны депозиты) самовольно пролонгировал депозит на 6 месяцев, хотя я хотел продлить его на год.
Я уже подал заявку на горлинии в связи с этим и заявил, что хочу, чтобы депозит пролонгировался не на 6, а на 12 месяцев. Посмотрим, что из этого будет.
Далее, повторю: переводы между картами А-банка не выполняются. Бракует платеж. При этом пишет "комиссия - 0". Экспериментировать не на всю сумму и нарываться на ошибочную комиссию я не стал, зачем? Подал очередную заявку на горлинии.
В целом... бардак там страшный сейчас. Посмотрим, как быстро разрулят.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2841
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:31
anikola13 написав:
В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?
Нет, всё как и раньше.
Братская свинюка дуже балувана: харчуется только своими
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1886
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:30
Forest_lightning написав:
вчора в Глобусі знімав по 2к, більших копюр ніж по 50 небуло. Так би пустило більше, я там і по 3 знімав, і думаю це ще не межа
Это типа прикол? Банкоматов Глобуса наверное несколько штук по стране всего лишь...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6950
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:56
mustbe написав: anikola13 написав:
В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?
Нет, всё как и раньше.
Братская свинюка дуже балувана: харчуется только своими
а приватовская нет?
-
an0nym
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:11
an0nym написав: mustbe написав: anikola13 написав:
В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?
Нет, всё как и раньше.
Братская свинюка дуже балувана: харчуется только своими
а приватовская нет?
там все ОК - бо то другая порода - непривередливая
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2174
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|72129
|8726760
|
|
|427
|131423
|
Суб 15 чер, 2019 09:53
zvir
|
|34535
|4257621
|
|