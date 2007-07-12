Додано: Суб 15 чер, 2019 13:09

mustbe написав: anikola13 написав: В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных? В свете последних обновлений/переходов не переделали ли "Копилку"? Не вернули , как было ранее, округление по уни в счет кредитных?

Нет, всё как и раньше.

Братская свинюка дуже балувана: харчуется только своими Нет, всё как и раньше.Братская свинюка дуже балувана: харчуется только своими

Ага ща,как и раньше. Вы пробывали её на работоспособность перед тем как написать"всё как и раньше"? Судя по всему нет. Так вот могу сказать следующее: с хрома выдаёт чистый лист(то есть нету ни дат ни суммы )С жареной лисы заходит и даже показывает остаток,но снять нельзя так как при приближении к "кнопке снять" она начинает "убегать "от курсора и все (снять,пополнить и прочие)сворачиваются в одну полоску. И всё. С альтернативного браузера пошло дальше. Даёт снять но не снимает,а пишет "клиент не идентифицирован ,заполните свои данные и т.д" предлагает отр подтверждение но в 6-ти случаях из 10-ти не присылают пароль,а в 4-х после ввода пароля ничего не происходит. Также было ,что не грузило список карт. А ещё по одной из трёх ссыле открывает только условия копилки ,а правую часть страницы оставляет чистую(там где должно быть "снять ,пополнить).Козлы короче говоря . P.S. Вот сегодня ещё новинка при нажатии на кнопку депозиты открывает календарь, а в копилке теперь надпись" период отримання с 8 по12 июня"