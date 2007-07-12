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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 11:24
Re: А-Банк
По p2p создали заявку на решение проблемы. Обещали решить в течении 3 дней. Говорили что не знали об этой проблеме
Додано: Суб 15 чер, 2019 12:28
Состоянием на текущий момент, если забыть про неправильно пролонгированный депозит, имею две проблемы:
1. При переброске с КДВ на Универсальную - сняло 0,5% комиссии.
2. Сейчас вообще не дает переводить с Универсальной на Универсальную.
Горячка тупо морозится: как только задаю вопрос, говорит "Подождите несколько минут" и пропадает.
Додано: Суб 15 чер, 2019 13:09
Ага ща,как и раньше. Вы пробывали её на работоспособность перед тем как написать"всё как и раньше"? Судя по всему нет. Так вот могу сказать следующее: с хрома выдаёт чистый лист(то есть нету ни дат ни суммы )С жареной лисы заходит и даже показывает остаток,но снять нельзя так как при приближении к "кнопке снять" она начинает "убегать "от курсора и все (снять,пополнить и прочие)сворачиваются в одну полоску. И всё. С альтернативного браузера пошло дальше. Даёт снять но не снимает,а пишет "клиент не идентифицирован ,заполните свои данные и т.д" предлагает отр подтверждение но в 6-ти случаях из 10-ти не присылают пароль,а в 4-х после ввода пароля ничего не происходит. Также было ,что не грузило список карт. А ещё по одной из трёх ссыле открывает только условия копилки ,а правую часть страницы оставляет чистую(там где должно быть "снять ,пополнить).Козлы короче говоря . P.S. Вот сегодня ещё новинка при нажатии на кнопку депозиты открывает календарь, а в копилке теперь надпись" период отримання с 8 по12 июня"
Додано: Суб 15 чер, 2019 13:57
Ещё свежая инфа. В час ночи на кдв лёг депо и %.Загнал тестовыые 10грн на Б5,ушло без комиса. Загнал тестовые 100 на ощадный,ушло без комиса. И всё, балалайка.Хотел ещё пополнить депо и загасить полностью минус по Б5 и маленькими суммами пробовал и в межах лимита ,ни в какую. Но вот самое любопытное из этого всего,то что мой депо закончиться должен 15-го,а к выплате 16-го. И понимай как хочешь. Одно хоть радует ,что удалось не пролонгироваться по беспределу как выше писал Уважаемый Искатель. Ко всем этим событиям у меня в памяти всплывает только цитата Никиты Сергеевича Хрущёва *Пи....асы*(с).
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:35
Re: А-Банк
Мне переводили с Уни мне на уни 1000 грн, сняло у меня комиссию 5 грн
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:57
можу підтвердити - в АБ ІБ депозити працюютть, поповнював сьогодні самий мощний депо-дуб попередньо закинувши кошти на АБ Уні Голд із фото через ТСО ПБ.
Календар теж запрацював (вчора-позавчора ще якісь кренделя викидав)
Єдине що пропало - старі шаблони поповнення депозитів (мав досить багато) - нема жодного зараз, але то не страшно, бо давно вже не користуюсь ними.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 чер, 2019 15:59
Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.
a-bank Авторизація користувача
Будь ласка заповніть свої дані для авторизації в системі
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:18
Я говорил только о том, что она харчуется только своими.
Про то, как она делится накопленным салом - понятия не имею, у меня там 0, ибо не вижу смысла кормить её за свои
Додано: Суб 15 чер, 2019 18:21
temjap4
Жалійтесь в чаті АБ ІБ оператору
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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