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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2019 16:34
anikola13 написав:
Пополнение с уни без кред.лимита депозитов идет без комиссии?
С любой карты пополнение допозита без комиссии.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 16:55
slasva написав: anikola13 написав:
Пополнение с уни без кред.лимита депозитов идет без комиссии?
С любой карты пополнение допозита без комиссии.
Даже за кредитные ???
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Додано: Нед 16 чер, 2019 17:12
За кредитні нема можливості (в АБ ІБ доступно для поповнення лише власні)
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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