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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2019 16:34
anikola13 написав:
Пополнение с уни без кред.лимита депозитов идет без комиссии?
С любой карты пополнение допозита без комиссии.
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slasva
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Додано: Нед 16 чер, 2019 16:55
slasva написав: anikola13 написав:
Пополнение с уни без кред.лимита депозитов идет без комиссии?
С любой карты пополнение допозита без комиссии.
Даже за кредитные ???
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Додано: Нед 16 чер, 2019 17:12
За кредитні нема можливості (в АБ ІБ доступно для поповнення лише власні)
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greenozon
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Додано: Нед 16 чер, 2019 18:19
temjap4 написав:
Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.
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Будь ласка заповніть свої дані для авторизації в системі
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Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.
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cheburek3
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Додано: Нед 16 чер, 2019 18:26
cheburek3 написав: temjap4 написав:
Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.
a-bank Авторизація користувача
Будь ласка заповніть свої дані для авторизації в системі
Логін (ЛДАП) :
Пароль :
Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.
Проверьте не заблокировано ли у вас открытие всплывающих окон. У меня по депо была другая ситуация - хотел сохранить все открытые договора (потому как последние дни показали, что если система в а-банке зависнет, то у меня и доказать нечем, что были депо), так вот при сохранении депо - всплыла подсказка что заблокированы всплывающие окна. После ручного разрешения - появилась та же хрень с логинами и паролями, при попытке ввода чего бы то ни было - ответ один - все неправильно. Но после того как я вернулся к договорам и попробовал опять открыть договор - все открылось уже без паролей. В общем не факт, что сработает у Вас - но попробуйте.
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Flamingo
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Додано: Нед 16 чер, 2019 19:28
Flamingo написав: cheburek3 написав: temjap4 написав:
Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.
a-bank Авторизація користувача
Будь ласка заповніть свої дані для авторизації в системі
Логін (ЛДАП) :
Пароль :
Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.
Проверьте не заблокировано ли у вас открытие всплывающих окон. У меня по депо была другая ситуация - хотел сохранить все открытые договора (потому как последние дни показали, что если система в а-банке зависнет, то у меня и доказать нечем, что были депо), так вот при сохранении депо - всплыла подсказка что заблокированы всплывающие окна. После ручного разрешения - появилась та же хрень с логинами и паролями, при попытке ввода чего бы то ни было - ответ один - все неправильно. Но после того как я вернулся к договорам и попробовал опять открыть договор - все открылось уже без паролей. В общем не факт, что сработает у Вас - но попробуйте.
Не поможет. Это очередной глюк, "проблема известна, исправляют".
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Ferlakur
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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