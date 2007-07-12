Додано: Нед 16 чер, 2019 18:26

cheburek3 написав: temjap4 написав: Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.



a-bank Авторизація користувача

Будь ласка заповніть свої дані для авторизації в системі

Логін (ЛДАП) :

Пароль : Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.a-bank Авторизація користувачаБудь ласка заповніть свої дані для авторизації в системіЛогін (ЛДАП) :Пароль :



Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает. Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.

Проверьте не заблокировано ли у вас открытие всплывающих окон. У меня по депо была другая ситуация - хотел сохранить все открытые договора (потому как последние дни показали, что если система в а-банке зависнет, то у меня и доказать нечем, что были депо), так вот при сохранении депо - всплыла подсказка что заблокированы всплывающие окна. После ручного разрешения - появилась та же хрень с логинами и паролями, при попытке ввода чего бы то ни было - ответ один - все неправильно. Но после того как я вернулся к договорам и попробовал опять открыть договор - все открылось уже без паролей. В общем не факт, что сработает у Вас - но попробуйте.