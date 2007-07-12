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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:34

  anikola13 написав:Пополнение с уни без кред.лимита депозитов идет без комиссии?

С любой карты пополнение допозита без комиссии.
slasva
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:55

  slasva написав:
  anikola13 написав:Пополнение с уни без кред.лимита депозитов идет без комиссии?

С любой карты пополнение допозита без комиссии.

Даже за кредитные ???
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:12

За кредитні нема можливості (в АБ ІБ доступно для поповнення лише власні)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:19

Re: А-Банк

  temjap4 написав:Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.

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Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:26

  cheburek3 написав:
  temjap4 написав:Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.

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Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.

Проверьте не заблокировано ли у вас открытие всплывающих окон. У меня по депо была другая ситуация - хотел сохранить все открытые договора (потому как последние дни показали, что если система в а-банке зависнет, то у меня и доказать нечем, что были депо), так вот при сохранении депо - всплыла подсказка что заблокированы всплывающие окна. После ручного разрешения - появилась та же хрень с логинами и паролями, при попытке ввода чего бы то ни было - ответ один - все неправильно. Но после того как я вернулся к договорам и попробовал опять открыть договор - все открылось уже без паролей. В общем не факт, что сработает у Вас - но попробуйте.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:28

  Flamingo написав:
  cheburek3 написав:
  temjap4 написав:Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.

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Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.

Проверьте не заблокировано ли у вас открытие всплывающих окон. У меня по депо была другая ситуация - хотел сохранить все открытые договора (потому как последние дни показали, что если система в а-банке зависнет, то у меня и доказать нечем, что были депо), так вот при сохранении депо - всплыла подсказка что заблокированы всплывающие окна. После ручного разрешения - появилась та же хрень с логинами и паролями, при попытке ввода чего бы то ни было - ответ один - все неправильно. Но после того как я вернулся к договорам и попробовал опять открыть договор - все открылось уже без паролей. В общем не факт, что сработает у Вас - но попробуйте.

Не поможет. Это очередной глюк, "проблема известна, исправляют".
Там при попытке переоформления перебрасывает на сайт https://depositka.a-bank.com.ua/ , вот он собственно и сообщает об ошибке авторизации.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:11

Re: А-Банк

Господа, а безналоховый можно открыть с процентов по обычному депо и пополнять ими же?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:13

Re: А-Банк

Низзя. Только с соцвыплат: зп, пенсия и т.п.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:18

Re: А-Банк

Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина
maxstar
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