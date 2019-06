Додано: Нед 16 чер, 2019 18:19

temjap4 написав: Не дает перепродлить депо с 3 мес на 12 мес. При нажатии на "переоформить" пишет, что авторизация не пройдена и выдает какое-то бредовое окно.



a-bank Авторизація користувача

Будь ласка заповніть свої дані для авторизації в системі

Логін (ЛДАП) :

Аналогичная хрень. Токмо вначале пишет An embedded page at depositka.a-bank.com.ua says: авторизацию не пройдено. Жму ОК. И далее остальная муть. Оператор чата не отвечает.