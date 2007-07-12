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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2019 17:00
tarasum написав: maxstar написав:
Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина
Вони платні? Який смисл,краще в приваті поповнити
При чем тут пополнение чего-то в привате, если нужно по р2р отсюда вывести? Для этого надо чтобы а-банк всего лишь соблюдал свои тарифы.
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Flamingo
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Додано: Пон 17 чер, 2019 17:09
Flamingo написав: tarasum написав: maxstar написав:
Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина
Вони платні? Який смисл,краще в приваті поповнити
При чем тут пополнение чего-то в привате, если нужно по р2р отсюда вывести? Для этого надо чтобы а-банк всего лишь соблюдал свои тарифы.
р2р краще за власні кошти,а за кредитних сенсу немає
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tarasum
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