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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:00

  tarasum написав:
  maxstar написав:Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина

Вони платні? Який смисл,краще в приваті поповнити

При чем тут пополнение чего-то в привате, если нужно по р2р отсюда вывести? Для этого надо чтобы а-банк всего лишь соблюдал свои тарифы.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:09

  Flamingo написав:
  tarasum написав:
  maxstar написав:Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина

Вони платні? Який смисл,краще в приваті поповнити

При чем тут пополнение чего-то в привате, если нужно по р2р отсюда вывести? Для этого надо чтобы а-банк всего лишь соблюдал свои тарифы.

р2р краще за власні кошти,а за кредитних сенсу немає
tarasum
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