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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:00

  tarasum написав:
  maxstar написав:Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина

Вони платні? Який смисл,краще в приваті поповнити

При чем тут пополнение чего-то в привате, если нужно по р2р отсюда вывести? Для этого надо чтобы а-банк всего лишь соблюдал свои тарифы.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:09

  Flamingo написав:
  tarasum написав:
  maxstar написав:Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина

Вони платні? Який смисл,краще в приваті поповнити

При чем тут пополнение чего-то в привате, если нужно по р2р отсюда вывести? Для этого надо чтобы а-банк всего лишь соблюдал свои тарифы.

р2р краще за власні кошти,а за кредитних сенсу немає
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:56

  tarasum написав:
  Flamingo написав:
  tarasum написав:Вони платні? Який смисл,краще в приваті поповнити

При чем тут пополнение чего-то в привате, если нужно по р2р отсюда вывести? Для этого надо чтобы а-банк всего лишь соблюдал свои тарифы.

р2р краще за власні кошти,а за кредитних сенсу немає

Ну так тут за свои речь и идет. В тарифах нет платы за перевод с уни своих по р2р , а по факту банк стал брать комис. В этом собственно и проблема. К чему вы тут со своим приветом и о том что лучше переводить свои а не кредитные - вообще не понятно :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:14

tarasum
С добрым утром! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:09

  maxstar написав:Когда они уже "отремонтируют" переводы P2P ? Создали заявку. сказали что позвонят, но тишина

Я жду четвертый день. Вернусь в Украину, оборву телефон горлинии. Потому как в чате бесполезно с ними общаться, результата 0.
На данный момент создано 3(!) заявки:
1. Неправильно пролонгирован депозит
2. Неправомерно взята комиссия при переводе с КДВ на Универсальную (без кредлимита)
3. Перестало проводить переводы с Универсальной на Универсальную (вообще!)
Жду "три рабочих дня", как они говорили. Хотя они очень много чего говорили...
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:17

Откопал еще одно "новшество".
Допустим, упали на карту проценты. Вы хотите забросить их на какой-то имеющийся депозит.
Никаких проблем! Даже комиссии не возьмет! (саркастический смайл)
Но! Забросить можно только без копеек. Т.е. целую сумму. Т.е. например, если есть 75,70, то забросить можно только 75.
Это точно, проверено лично с разных карт.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:28

Продолжаю эксперименты в А-24.
1. С КДВ на Универсальную с кредлимитом прошел перевод, комиссий не сняло, зачислило все нормально.
2. Не успел я порадоваться, что все починили, как бросив с Уни (без кредлимита) на Уни (с кредлимитом), получил статус "забраковано".
Т.е. то, что не работало, так и не работает.

С КДВ на Уни идет и даже без комиссии (у меня на прошлой неделе такой платеж прошел с комиссией 0,5%, которую сняли по факту, даже не сообщив), а с Уни на Уни - не идет.
Пробовать меньшую сумму и давать им возможность снять комиссию я не стал.
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