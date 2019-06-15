Додано: Вів 18 чер, 2019 06:28

Продолжаю эксперименты в А-24.

1. С КДВ на Универсальную с кредлимитом прошел перевод, комиссий не сняло, зачислило все нормально.

2. Не успел я порадоваться, что все починили, как бросив с Уни (без кредлимита) на Уни (с кредлимитом), получил статус "забраковано".

Т.е. то, что не работало, так и не работает.



С КДВ на Уни идет и даже без комиссии (у меня на прошлой неделе такой платеж прошел с комиссией 0,5%, которую сняли по факту, даже не сообщив), а с Уни на Уни - не идет.

Пробовать меньшую сумму и давать им возможность снять комиссию я не стал.