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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1255125612571258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:17

  Vorlon написав:
  clientage написав:Думаю, шо косорукие программеры ждут в качестве разделителя дробной части запятую

Спокойно, а то я тоже назову всех программеров косорукими, кто не умеет использовать национальные славянские стандарты, где в качестве разделителя дробной части должна быть запятая! А что там в США и других странах меня как бы не должно волновать от слова вообще... Или может температуру по Фаренгейту начнём указывать? :twisted:

Нее, примем нормы гуманоида :lol:
А косорукие программммеры должны были предусмотреть проверку ввода данных, и в соответствии с текущей раскладкой клавы конвертнуть любой символ, отличный от цифры в нужный для их проги разделитель: хоть тчк, хоть зпт, хоть... смайлик. И этому учат уже в школе. И это делают во многих ИБ
Ну хотябы пердупердилку шоли отобразили на эХране, типа: "ожидается число типа ##,##" или это "запрещенный символ"

ПС. Я люблю десятичную точку, т.к. зпт юзается в перечислениях. Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:40

  clientage написав:Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75

Категорически не согласен. Мне приятно то, что правильно :!:
Vorlon
 
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