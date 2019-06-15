Vorlon написав:
Спокойно, а то я тоже назову всех программеров косорукими, кто не умеет использовать национальные славянские стандарты, где в качестве разделителя дробной части должна быть запятая! А что там в США и других странах меня как бы не должно волновать от слова вообще... Или может температуру по Фаренгейту начнём указывать?
Нее, примем нормы гуманоида
А косорукие программммеры должны были предусмотреть проверку ввода данных, и в соответствии с текущей раскладкой клавы конвертнуть любой символ, отличный от цифры в нужный для их проги разделитель: хоть тчк, хоть зпт, хоть... смайлик. И этому учат уже в школе. И это делают во многих ИБ
Ну хотябы пердупердилку шоли отобразили на эХране, типа: "ожидается число типа ##,##" или это "запрещенный символ"
ПС. Я люблю десятичную точку, т.к. зпт юзается в перечислениях. Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75