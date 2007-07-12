Додано: Вів 18 чер, 2019 10:28

clientage написав: И сёдня гуманоиды юзают цифровую точку, а архаики ищут крючки из вчерашнего аналогово дня И сёдня гуманоиды юзают цифровую точку, а архаики ищут крючки из вчерашнего аналогово дня

Ерунда редкая, даже не хочется комментировать эти глупости...P.S. Есть национальные общепринятые стандарты. Вам не приходилось объяснять никому из коллег, почему в его таблице Excel числа с точкой не воспринимаются как числа? А мне приходилось и много раз... А всё потому, что некоторые программисты считают, что только их мнение - истина в последней инстанции. И что их удобство как разработчика ПО превыше удобства тех, на кого оно рассчитано. Вы сам создали путаницу в стране и теперь пытаетесь неправильно сделать правильным только по своей прихоти