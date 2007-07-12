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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1255125612571258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:17

  Vorlon написав:
  clientage написав:Думаю, шо косорукие программеры ждут в качестве разделителя дробной части запятую

Спокойно, а то я тоже назову всех программеров косорукими, кто не умеет использовать национальные славянские стандарты, где в качестве разделителя дробной части должна быть запятая! А что там в США и других странах меня как бы не должно волновать от слова вообще... Или может температуру по Фаренгейту начнём указывать? :twisted:

Нее, примем нормы гуманоида :lol:
А косорукие программммеры должны были предусмотреть проверку ввода данных, и в соответствии с текущей раскладкой клавы конвертнуть любой символ, отличный от цифры в нужный для их проги разделитель: хоть тчк, хоть зпт, хоть... смайлик. И этому учат уже в школе. И это делают во многих ИБ
Ну хотябы пердупердилку шоли отобразили на эХране, типа: "ожидается число типа ##,##" или это "запрещенный символ"

ПС. Я люблю десятичную точку, т.к. зпт юзается в перечислениях. Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:40

  clientage написав:Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75

Категорически не согласен. Мне приятно то, что правильно :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:02

  Vorlon написав:
  clientage написав:Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75

Категорически не согласен. Мне приятно то, что правильно :!:

Так "правильно" ж оно относительно. Завтра изменят синтаксис десятичный дробей и всьооо.
И сёдня гуманоиды юзают цифровую точку, а архаики ищут крючки из вчерашнего аналогово дня :)
И дело то тока в отех программерах, которые просто ленятся (а мож таки и не умеют) сделать проверку/подстановку при вводе данных :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:10

Re: А-Банк

Блин,переоформление депо так и не работает... через два дня переоформится автоматом на полгода, а надо на год :cry:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:11

  Ferlakur написав:Блин,переоформление депо так и не работает... через два дня переоформится автоматом на полгода, а надо на год :cry:

нуна топать в отд-е :(
а мож звякнуть туда? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:28

  clientage написав:И сёдня гуманоиды юзают цифровую точку, а архаики ищут крючки из вчерашнего аналогово дня

Ерунда редкая, даже не хочется комментировать эти глупости... :(

P.S. Есть национальные общепринятые стандарты. Вам не приходилось объяснять никому из коллег, почему в его таблице Excel числа с точкой не воспринимаются как числа? А мне приходилось и много раз... А всё потому, что некоторые программисты считают, что только их мнение - истина в последней инстанции. И что их удобство как разработчика ПО превыше удобства тех, на кого оно рассчитано. Вы сам создали путаницу в стране и теперь пытаетесь неправильно сделать правильным только по своей прихоти :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:53

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Вам не приходилось объяснять никому из коллег, почему в его таблице Excel числа с точкой не воспринимаются как числа?

Постоянно это делаю :( Причем для Эксела то это принципиально -- разное автоформатирование.
Но любой радивый студент технического ВУЗа уже лет 30, а школьники уже лет 20 знают из-за чего все это происходит.
А вот программеры Шапито (Деи, Таси, Коко...) просто похерили эту особенность при вводе чисел, тогда как проблема автоподстановки яйца выеденного не стоит

  Vorlon написав:Есть национальные общепринятые стандарты.

Да нет у Неньки стандартов. Юзаем ГОСТ (отак в укр. док-и, ДСТУ не на все переделали) и ЄСКД :mrgreen: А в ИТ точно скоро на дюймы перейдем 8) :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 18 чер, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:57

Поповнення депо з карти ?!

Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:58

  Alexander_s написав:Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...

Так хай распечатают и поставят подпись нач отд-я на те тариХфы. Потом и поговорим :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:16

  Alexander_s написав:Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...



в суботу поповнював із уні (голд із фото) на депо - коміс не взяло

якщо є тарифи (нові?) то де їх почитати
+50грн !
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greenozon
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