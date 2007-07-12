clientage написав:Думаю, шо косорукие программеры ждут в качестве разделителя дробной части запятую
Спокойно, а то я тоже назову всех программеров косорукими, кто не умеет использовать национальные славянские стандарты, где в качестве разделителя дробной части должна быть запятая! А что там в США и других странах меня как бы не должно волновать от слова вообще... Или может температуру по Фаренгейту начнём указывать?
Нее, примем нормы гуманоида А косорукие программммеры должны были предусмотреть проверку ввода данных, и в соответствии с текущей раскладкой клавы конвертнуть любой символ, отличный от цифры в нужный для их проги разделитель: хоть тчк, хоть зпт, хоть... смайлик. И этому учат уже в школе. И это делают во многих ИБ Ну хотябы пердупердилку шоли отобразили на эХране, типа: "ожидается число типа ##,##" или это "запрещенный символ"
ПС. Я люблю десятичную точку, т.к. зпт юзается в перечислениях. Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75
clientage написав:Например, 3.14, 5.75 гораздо приятнее для глазу чем 3,14, 5,75
Категорически не согласен. Мне приятно то, что правильно
Так "правильно" ж оно относительно. Завтра изменят синтаксис десятичный дробей и всьооо. И сёдня гуманоиды юзают цифровую точку, а архаики ищут крючки из вчерашнего аналогово дня И дело то тока в отех программерах, которые просто ленятся (а мож таки и не умеют) сделать проверку/подстановку при вводе данных
clientage написав:И сёдня гуманоиды юзают цифровую точку, а архаики ищут крючки из вчерашнего аналогово дня
Ерунда редкая, даже не хочется комментировать эти глупости...
P.S. Есть национальные общепринятые стандарты. Вам не приходилось объяснять никому из коллег, почему в его таблице Excel числа с точкой не воспринимаются как числа? А мне приходилось и много раз... А всё потому, что некоторые программисты считают, что только их мнение - истина в последней инстанции. И что их удобство как разработчика ПО превыше удобства тех, на кого оно рассчитано. Вы сам создали путаницу в стране и теперь пытаетесь неправильно сделать правильным только по своей прихоти
Vorlon написав:Вам не приходилось объяснять никому из коллег, почему в его таблице Excel числа с точкой не воспринимаются как числа?
Постоянно это делаю Причем для Эксела то это принципиально -- разное автоформатирование. Но любой радивый студент технического ВУЗа уже лет 30, а школьники уже лет 20 знают из-за чего все это происходит. А вот программеры Шапито (Деи, Таси, Коко...) просто похерили эту особенность при вводе чисел, тогда как проблема автоподстановки яйца выеденного не стоит
Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...
Alexander_s написав:Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...
Так хай распечатают и поставят подпись нач отд-я на те тариХфы. Потом и поговорим
Alexander_s написав:Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...
в суботу поповнював із уні (голд із фото) на депо - коміс не взяло