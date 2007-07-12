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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1256125712581259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:56

greenozon
Та там такі спеціалісти, що краще промовчу, щоб не образити...
Навіть не знали, що на їхньому сайті по тарифам написано.
Зайду завтра до них ще, може дійсно щось роздрукують.
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:58

Re: А-Банк

Вчера днём по Зе-кредитке рисовало, что до конца июня надо пополнить 150 грн для сохранения льготного периода — пополнил на 150 грн через P2P-перевод. Сегодня смотрю, а платёж не засчитан. Со слов поддержки у них ещё не обновились данные в базе...
В общем, будьте бдительны :D

ps До проведения работ всё работало нормально, погашения учитывались.
MASolomko
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