greenozon
Та там такі спеціалісти, що краще промовчу, щоб не образити...
Навіть не знали, що на їхньому сайті по тарифам написано.
Зайду завтра до них ще, може дійсно щось роздрукують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:56
greenozon
Та там такі спеціалісти, що краще промовчу, щоб не образити...
Навіть не знали, що на їхньому сайті по тарифам написано.
Зайду завтра до них ще, може дійсно щось роздрукують.
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:58
Re: А-Банк
Вчера днём по Зе-кредитке рисовало, что до конца июня надо пополнить 150 грн для сохранения льготного периода — пополнил на 150 грн через P2P-перевод. Сегодня смотрю, а платёж не засчитан. Со слов поддержки у них ещё не обновились данные в базе...
В общем, будьте бдительны
ps До проведения работ всё работало нормально, погашения учитывались.
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:22
Воно-то так, але не для усіх депо. А-Вклад же теж депозит - там є коміс згідно тарифів, по інших депо немає. Нехай далі курять свої доки, а Ви занадто легко здались - читати 2 дні форум для підвищення кваліфікації.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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