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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:56
greenozon
Та там такі спеціалісти, що краще промовчу, щоб не образити...
Навіть не знали, що на їхньому сайті по тарифам написано.
Зайду завтра до них ще, може дійсно щось роздрукують.
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Alexander_s
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:58
Вчера днём по Зе-кредитке рисовало, что до конца июня надо пополнить 150 грн для сохранения льготного периода — пополнил на 150 грн через P2P-перевод. Сегодня смотрю, а платёж не засчитан. Со слов поддержки у них ещё не обновились данные в базе...
В общем, будьте бдительны
ps До проведения работ всё работало нормально, погашения учитывались.
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MASolomko
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:22
Alexander_s написав:
Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...
Воно-то так, але не для усіх депо. А-Вклад же теж депозит - там є коміс згідно тарифів, по інших депо немає. Нехай далі курять свої доки, а Ви занадто легко здались - читати 2 дні форум для підвищення кваліфікації.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:01
clientage написав: Искатель написав:
Но! Забросить можно только без копеек. Т.е. целую сумму. Т.е. например, если есть 75,70, то забросить можно только 75.
Думаю, шо косорукие программеры ждут в качестве разделителя дробной части запятую, а ваша клава тулит им точку... ну или наоборот
Я и так пробовал, и так...Никак, только целые гривни
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Искатель
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:02
Ferlakur написав:
Блин,переоформление депо так и не работает... через два дня переоформится автоматом на полгода, а надо на год
Я это уже прошел...
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Искатель
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:04
Alexander_s написав:
Сьогодні у відділенні мені заявили, що при поповненні депо з карти Універсальна або Зелена за рахунок власних коштів береться 1%. Нібито таке є в тарифах, які вони отримували з центрального офісу. Щось тут не те...
Сегодня утром делал. Не берется. Правда, с обычной Уни
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Искатель
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:11
Искатель написав:
Откопал еще одно "новшество".
Допустим, упали на карту проценты. Вы хотите забросить их на какой-то имеющийся депозит.
Никаких проблем! Даже комиссии не возьмет! (саркастический смайл)
Но! Забросить можно только без копеек. Т.е. целую сумму. Т.е. например, если есть 75,70, то забросить можно только 75.
Это точно, проверено лично с разных карт.
В моб.приложении сегодня депозит чудесно пополнился на 1.95грн с КдВ
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vollena71
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:04
Искатель написав: clientage написав: Искатель написав:
Но! Забросить можно только без копеек. Т.е. целую сумму. Т.е. например, если есть 75,70, то забросить можно только 75.
Думаю, шо косорукие программеры ждут в качестве разделителя дробной части запятую, а ваша клава тулит им точку... ну или наоборот
Я и так пробовал, и так...Никак, только целые гривни
на смартфоне в моб А24 можно пополнить с копейками. Курице в тупой поддержке пытался объяснить про невозможность пополнить до нее походу не дошло чего я от них хочу.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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alex lem
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:47
alex lem написав: Искатель написав:
Я и так пробовал, и так...Никак, только целые гривни
на смартфоне в моб А24 можно пополнить с копейками. Курице в тупой поддержке пытался объяснить про невозможность пополнить до нее походу не дошло чего я от них хочу.
На смартфоне действительно дало пополнить с копейками, а через А-24 десктопный - не давало.
И еще... При попытке перевести с Уни без кредлимита на Уни с кредлимитом (для погашения) на десктопном написало: "Комиссии 0"и забраковало.
А на мобильном А-24 нарисовало комиссию 0,5% с отправителя.
Вот и стала ясна причина, почему браковало до этого.
Потрясает, что у них, выходит, в одном А24 по-одному, в другом - совсем по-другому.
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Искатель
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:18
На моню с Уни абанка тоже требует комис. С какого х...?
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andreyiskra
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