Був сьогодні у відділенні А-банку (м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 26).
Коротко зі спілкування:
- Зробіть мені до Зеленої ще й Універсальну без кредліміту.
--- Можна мати тільки одну, або Зелену, або Універсальну.
- А якщо попробувати?
--- Гаразд, попробуємо. Ні, програма дійсно не дозволяє відкриття універсальної картки. На тому тижні дозволяла, а зараз ні. А навіщо вона вам потрібна?
- Хочу з неї поповнювати Зелену карту.
--- Так буде братися 1% за поповнення власними коштами.
- Де це написано? Ось вам те, що вказано на вашому сайті - поповнення без комісії.
--- А зараз вже не так стало. Нам вислали постанову, там вказано 1%.
- Так надрукуйте мені її, щоб я мав цьому якесь підтвердження.
--- Ми не можемо, це для службового користування.
- Так як же тоді поповнювати Зелену без комісії?
--- Через термінал, або касу.
- А хоч депозит з Зеленої без комісії можна поповнювати за свої кошти?
--- Так.
====
Ось така х...я, малята...