Був сьогодні у відділенні А-банку (м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 26). Коротко зі спілкування: - Зробіть мені до Зеленої ще й Універсальну без кредліміту. --- Можна мати тільки одну, або Зелену, або Універсальну. - А якщо попробувати? --- Гаразд, попробуємо. Ні, програма дійсно не дозволяє відкриття універсальної картки. На тому тижні дозволяла, а зараз ні. А навіщо вона вам потрібна? - Хочу з неї поповнювати Зелену карту. --- Так буде братися 1% за поповнення власними коштами. - Де це написано? Ось вам те, що вказано на вашому сайті - поповнення без комісії. --- А зараз вже не так стало. Нам вислали постанову, там вказано 1%. - Так надрукуйте мені її, щоб я мав цьому якесь підтвердження. --- Ми не можемо, це для службового користування. - Так як же тоді поповнювати Зелену без комісії? --- Через термінал, або касу. - А хоч депозит з Зеленої без комісії можна поповнювати за свої кошти? --- Так. ==== Ось така х...я, малята...
Ось зараз перевірив: зі смартфону не зміг переказати собі ані з Уні на Уні кредитку, ані з КДВ на Уні кредитку. Лише зміг поповнити депо з КДВ. А з ноута все пройшло, навіть з копійками. Жодних комісій. Проблема таки у моб.додатку - перепокращили на нашу голову ...
maxprofit написав:Ось зараз перевірив: зі смартфону не зміг переказати собі ані з Уні на Уні кредитку, ані з КДВ на Уні кредитку. Лише зміг поповнити депо з КДВ. А з ноута все пройшло, навіть з копійками. Жодних комісій. Проблема таки у моб.додатку - перепокращили на нашу голову ...
Можно уточнить: в веб-версии (на ноуте) у Вас удалось перевести с Уни на Уни кредитку? Прошло и без комиссии? Хм... странно. Вы уверены, что не взяли комиссии, можете посмотреть на карте-получателе этот платеж, точно нет комиссии? Странно, у меня несколько дней подряд не пускало провести такой. Сегодня плюнул и добавил на депозит.