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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1257125812591260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:37

Був сьогодні у відділенні А-банку (м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 26).
Коротко зі спілкування:
- Зробіть мені до Зеленої ще й Універсальну без кредліміту.
--- Можна мати тільки одну, або Зелену, або Універсальну.
- А якщо попробувати?
--- Гаразд, попробуємо. Ні, програма дійсно не дозволяє відкриття універсальної картки. На тому тижні дозволяла, а зараз ні. А навіщо вона вам потрібна?
- Хочу з неї поповнювати Зелену карту.
--- Так буде братися 1% за поповнення власними коштами.
- Де це написано? Ось вам те, що вказано на вашому сайті - поповнення без комісії.
--- А зараз вже не так стало. Нам вислали постанову, там вказано 1%.
- Так надрукуйте мені її, щоб я мав цьому якесь підтвердження.
--- Ми не можемо, це для службового користування.
- Так як же тоді поповнювати Зелену без комісії?
--- Через термінал, або касу.
- А хоч депозит з Зеленої без комісії можна поповнювати за свої кошти?
--- Так.
====
Ось така х...я, малята...
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:43

Re: А-Банк

Ось зараз перевірив: зі смартфону не зміг переказати собі ані з Уні на Уні кредитку, ані з КДВ на Уні кредитку. Лише зміг поповнити депо з КДВ.
А з ноута все пройшло, навіть з копійками. Жодних комісій.
Проблема таки у моб.додатку - перепокращили на нашу голову ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:28

  maxprofit написав:Ось зараз перевірив: зі смартфону не зміг переказати собі ані з Уні на Уні кредитку, ані з КДВ на Уні кредитку. Лише зміг поповнити депо з КДВ.
А з ноута все пройшло, навіть з копійками. Жодних комісій.
Проблема таки у моб.додатку - перепокращили на нашу голову ...

Можно уточнить: в веб-версии (на ноуте) у Вас удалось перевести с Уни на Уни кредитку? Прошло и без комиссии?
Хм... странно. Вы уверены, что не взяли комиссии, можете посмотреть на карте-получателе этот платеж, точно нет комиссии?
Странно, у меня несколько дней подряд не пускало провести такой. Сегодня плюнул и добавил на депозит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:42

Re: А-Банк

Без комісії, але і сума була 0,91 грн.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:40

Кто-нибудь знает, покупка ж/д билетов на официальном booking uz gov ua попадает здесь в категорию "путешествия"?

PS Только что перевёл небольшую сумму с универсальной без кредлимита на зелёную с лимитом. Без комиссии.

PPS Универсальная голд, в Web-версии a24 (не в мобильной)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:49

  maxprofit написав:Ось зараз перевірив: зі смартфону не зміг переказати собі ані з Уні на Уні кредитку, ані з КДВ на Уні кредитку. Лише зміг поповнити депо з КДВ.
А з ноута все пройшло, навіть з копійками. Жодних комісій.
Проблема таки у моб.додатку - перепокращили на нашу голову ...
пополнял сегодня депо с уни голд, прошло без комиссии
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:54

Re: А-Банк

  M-Audio написав:Кто-нибудь знает, покупка ж/д билетов на официальном booking uz gov ua попадает здесь в категорию "путешествия"?


Попадає!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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