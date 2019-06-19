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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1258125912601261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:41

  barborys написав:И еще вопрос. Карту "Зелену" оформил в июне. Потратил около 1000грн. В веб версии при нажатии расчитать пишет- Если Вы внесёте 984.2400 UAH до конца июня, Вам не нужно будет платить никакие проценты. Но ведь льготный период 62дня. И я должен все что потратил в июне погасить до 31 июля? Почему пишет "до конца июня"?

У меня карта тоже июньская. Пишет "до конца июля".
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Сейчас с Уни голд на Уни голд с фото и кр. лимитом прошло без комиссии. Р2р на моню пишет недостаточно средств.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:48

  barborys написав:1. Как в мобильной версии посмотреть сумму задолжености?

Кликните на карту а там дальше на "детальнее".
  barborys написав:2. Где сканер штрих кода, что б зайти в веб версию?

Вы попутали в абанке нет входа по qr-коду. Тот qr который горит на входе в десктопную версию на самом деле переадресация в плей маркет для установки моби-приложения
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:54

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Кликните на карту а там дальше на "детальнее".

Кликаю. "детальнее" нет такого пункта.

  Flamingo написав:Вы попутали в абанке нет входа по qr-коду.

Понял, спасибо!
barborys
 
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iamdimon

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