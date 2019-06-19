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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:41
barborys написав:
И еще вопрос. Карту "Зелену" оформил в июне. Потратил около 1000грн. В веб версии при нажатии расчитать пишет- Если Вы внесёте 984.2400 UAH до конца июня, Вам не нужно будет платить никакие проценты. Но ведь льготный период 62дня. И я должен все что потратил в июне погасить до 31 июля? Почему пишет "до конца июня"?
У меня карта тоже июньская. Пишет "до конца июля".
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:48
Сейчас с Уни голд на Уни голд с фото и кр. лимитом прошло без комиссии. Р2р на моню пишет недостаточно средств.
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andreyiskra
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:48
barborys написав:
1. Как в мобильной версии посмотреть сумму задолжености?
Кликните на карту а там дальше на "детальнее".
barborys написав:
2. Где сканер штрих кода, что б зайти в веб версию?
Вы попутали в абанке нет входа по qr-коду. Тот qr который горит на входе в десктопную версию на самом деле переадресация в плей маркет для установки моби-приложения
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Flamingo
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:54
Flamingo написав:
Кликните на карту а там дальше на "детальнее".
Кликаю. "детальнее" нет такого пункта.
Flamingo написав:
Вы попутали в абанке нет входа по qr-коду.
Понял, спасибо!
Востаннє редагувалось barborys
в Сер 19 чер, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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barborys
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:13
Flamingo написав:
Странно. У Вас андроид? У меня да и выглядит так:
Андроид. Странно...
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barborys
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:14
barborys написав: Flamingo написав:
Странно. У Вас андроид? У меня да и выглядит так:
Андроид. Странно...
А долг по карте точно есть? Потому как у моей жены долг=0 и тоже нет кнопки "детальнее"
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Flamingo
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:18
Я ее в этом месяце оформил. Потратил около 1000грн кредитных.
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barborys
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:26
barborys написав:
Я ее в этом месяце оформил. Потратил около 1000грн кредитных.
Ну тогда я могу только предположить, что поскольку у Вас еще нет в этом месяце ни обязательного платежа, ни суммы погашения чтобы остаться в грэйсе - то система Вам пока не "рисует" ни "детальнее", ни другие расчеты. Дождитесь первых чисел июля - думаю все у Вас появится.
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Flamingo
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