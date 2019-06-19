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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 05:48
Я тоже карту "Зелену" оформил в июне. Потратил около 2000грн. В веб версии при нажатии расчитать пишет- Если Вы внесёте 1500 UAH до конца июня, Вам не нужно будет платить никакие проценты.
Оказывается это мои майские траты по универсалке, они перенсли сюда.
А я думал простят
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Brc
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:01
Можно целую книгу написать об онлайн-поддержке в А24. Судя по тому, что одни и те же лица, их там совсем немного. Все они уже знают меня по имени-фамилии, а я - их по именам.
Повеселю народ, а может, кому-то что-то пригодится.
Во-1, по поводу пролонгированного депозита не на тот срок. Как я понял, "повезло" не только мне. Так вот. Была создана заявка по решению этого вопроса. Позднее стало ясно, что чудик с поддержки только сказал, что создал заявку, но не сделал ее. Пришлось создавать по-новой.
Теперь заявка "висит в очереди", в то же время в банке признают, что это их косяк и "передали на более высокий уровень для решения". Срок решения - до 30 дней (как раз я домой вернусь). Я смеюсь: "Как это висит в очереди и в то же время передана на более высокий уровень?" Ответ: "Ее передали из одной очереди для заявок в другую"
Анекдот, смех сквозь слезы
Или слезы от смеха. БАРДАК.
Во-2, по поводу списанной ранее комиссии (перекидывал с КДВ на Универсалку без кредлимита). Так и не понял, вернут или нет (там вопрос нескольких гривен, но сам принцип!). "В работе", когда проработают, фиг знает.
Насчет того, что починили перевод с Уни на Уни без комиссии, уже прочитал. Но к сожалению, после нескольких неуспешных попыток вчера все загнал на депозит, пробовать пока не на чем. Ну, хоть что-то сделали.
И теперь возникает главный вопрос: "А как правильно гасить кредитку до 25.06?" То, что я буду это делать 24го, уже очевидно. Но похоже, что лучше СЭПом с Альфы для верности. Т.к. с этими P2P-переводами я уже боюсь, что или не поступит, или не зачислят, или зачислят, но не вовремя... От них уже можно ожидать чего угодно.
Банк испортился.
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Искатель
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:31
Искатель написав:
Банк испортился
Та ладно, Шапито как шапито -- всегда тут было весело
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:35
Карты/счета не загружаются... опять шото химичат...
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Ferlakur
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:47
clientage написав: Искатель написав:
Банк испортился
Та ладно, Шапито как шапито -- всегда тут было весело
Чую,самое веселье начнется 24-25, когда придет время гасить задолженность по картам
Причем я даже заранее погасить не могу (технические моменты).
А так, да. Не скучно, это факт.
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Искатель
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:47
Искатель написав:
Во-1, по поводу пролонгированного депозита не на тот срок. Как я понял, "повезло" не только мне.
Та же ситуация, даже не знаю, есть смысл подавать заявку или нет...
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Ferlakur
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:50
andreyiskra написав:
Сейчас с Уни голд на Уни голд с фото и кр. лимитом прошло без комиссии. Р2р на моню пишет недостаточно средств.
У меня большая просьба. Если не затруднит, загляните в А24 и уточните: зачислилась та же сумма, что списалась с первой Уни, или нет?
Просто у меня был случай, когда бросил с КДВ на Уни без кредлимита. Все ушло и зачислилось вроде бы нормально. Но потом обратил внимание, что зачислилось на 0,5% меньше, т.е. сняли комиссию уже в процессе зачисления.
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Искатель
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:51
Ferlakur написав: Искатель написав:
Во-1, по поводу пролонгированного депозита не на тот срок. Как я понял, "повезло" не только мне.
Та же ситуация, даже не знаю, есть смысл подавать заявку или нет...
Конечно, подавайте! Чем больше нас, тем быстрее дойдет до них, что надо что-то решать.
Лично мне не помешает депозит под 18% до конца июня
Кстати, я параллельно открыл было депо на 2 грн на год, но там же 17%, а тут было бы 18%.
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Искатель
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:56
Якийсь нюанс з їх розрахунком боргу. На 1 було десь 5700. Але малювало 5490. Так вийшло без трат 30-31. Поклав 300грн, % з депо під карту. Тепер малює 5215. От думаю, ця сума їм буде досить, чи як покладу, то ще трохи нарахують...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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