Додано: Чет 20 чер, 2019 07:01

Можно целую книгу написать об онлайн-поддержке в А24. Судя по тому, что одни и те же лица, их там совсем немного. Все они уже знают меня по имени-фамилии, а я - их по именам.Повеселю народ, а может, кому-то что-то пригодится.Во-1, по поводу пролонгированного депозита не на тот срок. Как я понял, "повезло" не только мне. Так вот. Была создана заявка по решению этого вопроса. Позднее стало ясно, что чудик с поддержки только сказал, что создал заявку, но не сделал ее. Пришлось создавать по-новой.Теперь заявка "висит в очереди", в то же время в банке признают, что это их косяк и "передали на более высокий уровень для решения". Срок решения - до 30 дней (как раз я домой вернусь). Я смеюсь: "Как это висит в очереди и в то же время передана на более высокий уровень?" Ответ: "Ее передали из одной очереди для заявок в другую"Анекдот, смех сквозь слезыИли слезы от смеха. БАРДАК.Во-2, по поводу списанной ранее комиссии (перекидывал с КДВ на Универсалку без кредлимита). Так и не понял, вернут или нет (там вопрос нескольких гривен, но сам принцип!). "В работе", когда проработают, фиг знает.Насчет того, что починили перевод с Уни на Уни без комиссии, уже прочитал. Но к сожалению, после нескольких неуспешных попыток вчера все загнал на депозит, пробовать пока не на чем. Ну, хоть что-то сделали.И теперь возникает главный вопрос: "А как правильно гасить кредитку до 25.06?" То, что я буду это делать 24го, уже очевидно. Но похоже, что лучше СЭПом с Альфы для верности. Т.к. с этими P2P-переводами я уже боюсь, что или не поступит, или не зачислят, или зачислят, но не вовремя... От них уже можно ожидать чего угодно.Банк испортился.