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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:16
egorek написав:
Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.
Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 08:26
Искатель написав: egorek написав:
Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.
Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.
Не уже, а всё еще
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Ferlakur
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