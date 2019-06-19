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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:16
egorek написав:
Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.
Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 08:26
Искатель написав: egorek написав:
Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.
Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.
Не уже, а всё еще
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:41
Искатель написав: andreyiskra написав:
Сейчас с Уни голд на Уни голд с фото и кр. лимитом прошло без комиссии. Р2р на моню пишет недостаточно средств.
У меня большая просьба. Если не затруднит, загляните в А24 и уточните: зачислилась та же сумма, что списалась с первой Уни, или нет?
Просто у меня был случай, когда бросил с КДВ на Уни без кредлимита. Все ушло и зачислилось вроде бы нормально. Но потом обратил внимание, что зачислилось на 0,5% меньше, т.е. сняли комиссию уже в процессе зачисления.
Да, 100 грн ушло и 100 грн зачислились, и на следующий день уменьшился обязательный платеж по кредитке на 100 грн.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:10
В чате сказали, что сегодня починят переоформление депо. Не верю.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:46
Искатель написав: egorek написав:
Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.
Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.
При этом служба поддержки делает вид, что впервые о проблеме слышит.
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