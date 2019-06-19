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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1260126112621263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:16

  egorek написав:Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.

Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:26

  Искатель написав:
  egorek написав:Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.

Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.

Не уже, а всё еще :)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:41

  Искатель написав:
  andreyiskra написав:Сейчас с Уни голд на Уни голд с фото и кр. лимитом прошло без комиссии. Р2р на моню пишет недостаточно средств.

У меня большая просьба. Если не затруднит, загляните в А24 и уточните: зачислилась та же сумма, что списалась с первой Уни, или нет?
Просто у меня был случай, когда бросил с КДВ на Уни без кредлимита. Все ушло и зачислилось вроде бы нормально. Но потом обратил внимание, что зачислилось на 0,5% меньше, т.е. сняли комиссию уже в процессе зачисления.

Да, 100 грн ушло и 100 грн зачислились, и на следующий день уменьшился обязательный платеж по кредитке на 100 грн.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:10

Re: А-Банк

В чате сказали, что сегодня починят переоформление депо. Не верю.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:46

  Искатель написав:
  egorek написав:Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.

Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.

При этом служба поддержки делает вид, что впервые о проблеме слышит.
egorek
 
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