Додано: Чет 20 чер, 2019 14:26

egorek написав: Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится. Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.

Та же лабуда с переоформлением продолжается (авторизоватся) Зато на Открыть депозит пишет:Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос. Ошибка при выполнении операции Service is not available Назад"Чат тупит по полной.