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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:04
Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13
Re: А-Банк
В 2000 ЕМНИП Суркис выдвигался на мера Киева от партии Медведчука.
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