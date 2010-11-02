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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:04

Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-surkisi-u-vidni-privitali-firtasha-z-dnem-narodzhennya
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13

Re: А-Банк

Квесторе_поверніться написав:Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-surkisi-u-vidni-privitali-firtasha-z-dnem-narodzhennya
В 2000 ЕМНИП Суркис выдвигался на мера Киева от партии Медведчука.
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2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:18

  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-surkisi-u-vidni-privitali-firtasha-z-dnem-narodzhennya
В 2000 ЕМНИП Суркис выдвигался на мера Киева от партии Медведчука.

Була така історія...але через 19 років можна було відхреститися від ворогів Неньки України.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:48

А я ещё помню выборы в Раду более чем 20-летней давности так там первая пятёрка СДПУ (о) , которая пелась в рекламе была: "Кравчук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Суркис". А по поводу врагов, то что простому народу навязывают мнение о врага, это одно, а то что политическая илита якшается с теми с кем им выгодно - это совсем другое. Лично для меня тот же Суркис такой же враг, потому как занимая пост в УЕФА несколько раз был замечен в противоукраинских деяниях. Буквально недавно его юристка "работала" чтобы Украине засчитали поражение в матчах с Португалией и Люксембургом из-за участия натурализованного Жуниора Мораес :(
Flamingo
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