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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:04
Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
За Голос...наш голос
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13
Re: А-Банк
В 2000 ЕМНИП Суркис выдвигался на мера Киева от партии Медведчука.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:18
Була така історія...але через 19 років можна було відхреститися від ворогів Неньки України.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:48
А я ещё помню выборы в Раду более чем 20-летней давности так там первая пятёрка СДПУ (о) , которая пелась в рекламе была: "Кравчук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Суркис". А по поводу врагов, то что простому народу навязывают мнение о врага, это одно, а то что политическая илита якшается с теми с кем им выгодно - это совсем другое. Лично для меня тот же Суркис такой же враг, потому как занимая пост в УЕФА несколько раз был замечен в противоукраинских деяниях. Буквально недавно его юристка "работала" чтобы Украине засчитали поражение в матчах с Португалией и Люксембургом из-за участия натурализованного Жуниора Мораес
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