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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:04
Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
За Голос...наш голос
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13
Re: А-Банк
В 2000 ЕМНИП Суркис выдвигался на мера Киева от партии Медведчука.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:18
Була така історія...але через 19 років можна було відхреститися від ворогів Неньки України.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:48
А я ещё помню выборы в Раду более чем 20-летней давности так там первая пятёрка СДПУ (о) , которая пелась в рекламе была: "Кравчук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Суркис". А по поводу врагов, то что простому народу навязывают мнение о врага, это одно, а то что политическая илита якшается с теми с кем им выгодно - это совсем другое. Лично для меня тот же Суркис такой же враг, потому как занимая пост в УЕФА несколько раз был замечен в противоукраинских деяниях. Буквально недавно его юристка "работала" чтобы Украине засчитали поражение в матчах с Португалией и Люксембургом из-за участия натурализованного Жуниора Мораес
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:44
Re: А-Банк
а че это за новая карта у банки и чем отличается от старой с кэшбеком?
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:02
Це вже обговорювали.
Грейс до 62 днів. Кишмиш тут
Ні за шо плати немає...як в Моні.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:05
не требует оборотов и депозитов
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:12
vollena71
ну я там вычитал что кышмыш будет новым клиентам если его пригласил старый...
ну или если новый сам кого то пригласит...
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:22
2.10.3.5. “Кешбек від А-Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
- укладання з Банком Договору новим Клієнтом, який отримав запрошення від іншого Клієнта;
- надання запрошення Клієнтом іншій фізичній особі, яка ним скористалася та уклала Договір з Банком.
это дополнительный кешбек за приглашение.
Я без приглашения поменяла простую голд без кешбека на Зеленую. Бонусы уже капают
могу вас пригласить
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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