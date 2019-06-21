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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:04

Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-surkisi-u-vidni-privitali-firtasha-z-dnem-narodzhennya
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13

Re: А-Банк

Квесторе_поверніться написав:Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-surkisi-u-vidni-privitali-firtasha-z-dnem-narodzhennya
В 2000 ЕМНИП Суркис выдвигался на мера Киева от партии Медведчука.
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2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:18

  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:Чого Суркіс поліз в список Медведчука кума супостата пу?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-surkisi-u-vidni-privitali-firtasha-z-dnem-narodzhennya
В 2000 ЕМНИП Суркис выдвигался на мера Киева от партии Медведчука.

Була така історія...але через 19 років можна було відхреститися від ворогів Неньки України.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:48

А я ещё помню выборы в Раду более чем 20-летней давности так там первая пятёрка СДПУ (о) , которая пелась в рекламе была: "Кравчук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Суркис". А по поводу врагов, то что простому народу навязывают мнение о врага, это одно, а то что политическая илита якшается с теми с кем им выгодно - это совсем другое. Лично для меня тот же Суркис такой же враг, потому как занимая пост в УЕФА несколько раз был замечен в противоукраинских деяниях. Буквально недавно его юристка "работала" чтобы Украине засчитали поражение в матчах с Португалией и Люксембургом из-за участия натурализованного Жуниора Мораес :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:44

Re: А-Банк

а че это за новая карта у банки и чем отличается от старой с кэшбеком?
https://a-bank.com.ua/green/tariffs
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:02

  mephala написав:а че это за новая карта у банки и чем отличается от старой с кэшбеком?
https://a-bank.com.ua/green/tariffs

Це вже обговорювали.
Грейс до 62 днів. Кишмиш тут
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk
Ні за шо плати немає...як в Моні.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:05

  mephala написав:а че это за новая карта у банки и чем отличается от старой с кэшбеком?
https://a-bank.com.ua/green/tariffs

не требует оборотов и депозитов
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:12

vollena71
ну я там вычитал что кышмыш будет новым клиентам если его пригласил старый...
ну или если новый сам кого то пригласит...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:22

  mephala написав:vollena71
ну я там вычитал что кышмыш будет новым клиентам если его пригласил старый...
ну или если новый сам кого то пригласит...

2.10.3.5. “Кешбек від А-Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
- укладання з Банком Договору новим Клієнтом, який отримав запрошення від іншого Клієнта;
- надання запрошення Клієнтом іншій фізичній особі, яка ним скористалася та уклала Договір з Банком.

это дополнительный кешбек за приглашение.
Я без приглашения поменяла простую голд без кешбека на Зеленую. Бонусы уже капают
могу вас пригласить
https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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