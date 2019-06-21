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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:42

А в когось працюють push-повідомлення А24, в мене після останнього оновлення пропали, пише:''синхронізація даних'' і все.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:49

Re: А-Банк

Вчера поменял голд на Зеленку и перевыпустил ещё три карты, погибшие по сроку. В отделении зашёл в приложение, все карты подтянулись. Через час уже войти в ИБ не мог. По телефону сказали: слетел номер телефона, обратно в отделение или в чат. В чате эти ур** затребовали фотографию с паспортом. Не смотря на то, что:
1. В отделении час назад делали фото, ксерокс и анкетирование.
2. Номер устанавливался по заявлению.
3. Это их вина.
Вижу, что не зря давно не пользовался этой банкой.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:20

Вже 2 тижні нормально не працює А-24.
Як вони дістали!
Вважаю, що всім співробітникам банку завтра обов'язково потрібно прийти в Києві на гей-парад і пройти в перших рядах.
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:36

Банк почав рекламувати зеленку

https://news.finance.ua/ua/news/-/45137 ... 00-000-grn
+50грн !
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greenozon
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