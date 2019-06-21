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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 08:42
А в когось працюють push-повідомлення А24, в мене після останнього оновлення пропали, пише:''синхронізація даних'' і все.
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:49
Re: А-Банк
Вчера поменял голд на Зеленку и перевыпустил ещё три карты, погибшие по сроку. В отделении зашёл в приложение, все карты подтянулись. Через час уже войти в ИБ не мог. По телефону сказали: слетел номер телефона, обратно в отделение или в чат. В чате эти ур** затребовали фотографию с паспортом. Не смотря на то, что:
1. В отделении час назад делали фото, ксерокс и анкетирование.
2. Номер устанавливался по заявлению.
3. Это их вина.
Вижу, что не зря давно не пользовался этой банкой.
Размер имеет значение.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:20
Вже 2 тижні нормально не працює А-24.
Як вони дістали!
Вважаю, що всім співробітникам банку завтра обов'язково потрібно прийти в Києві на гей-парад і пройти в перших рядах.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:36
Банк почав рекламувати зеленку
https://news.finance.ua/ua/news/-/45137 ... 00-000-grn
+50грн !
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