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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:32

Re: А-Банк

M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?


Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.

Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:33

  M-Audio написав:Ещё вопрос по кешбэку по зеленой карте.
Месяц считается по дате авторизации или дате проведения по счету?
Последние числа месяца (да ещё и не рабочие, как сейчас в июне) попадают под категории этого месяца, или уже пропадут, скорее всего, в никуда? Ведь даже если категория и будет в следующем, её же ещё выбрать надо успеть.

Так кэшбек ведь сразу начисляется и если достаточная сумма сразу может выводится - поэтому по дате авторизации.
Flamingo
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