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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 20:32
M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?
Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.
Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:33
M-Audio написав:
Ещё вопрос по кешбэку по зеленой карте.
Месяц считается по дате авторизации или дате проведения по счету?
Последние числа месяца (да ещё и не рабочие, как сейчас в июне) попадают под категории этого месяца, или уже пропадут, скорее всего, в никуда? Ведь даже если категория и будет в следующем, её же ещё выбрать надо успеть.
Так кэшбек ведь сразу начисляется и если достаточная сумма сразу может выводится - поэтому по дате авторизации.
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