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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1263126412651266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:32

Re: А-Банк

M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?


Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.

Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:33

  M-Audio написав:Ещё вопрос по кешбэку по зеленой карте.
Месяц считается по дате авторизации или дате проведения по счету?
Последние числа месяца (да ещё и не рабочие, как сейчас в июне) попадают под категории этого месяца, или уже пропадут, скорее всего, в никуда? Ведь даже если категория и будет в следующем, её же ещё выбрать надо успеть.

Так кэшбек ведь сразу начисляется и если достаточная сумма сразу может выводится - поэтому по дате авторизации.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:11

  Alpha1251 написав:
M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?


Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.

Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?

Всё понятно. Берём "лучшее" от разных банков.
В данном случае - от "Альфа-банка". Это они рассказывали про "курс платёжной системы", пока не начали показывать на сайте отдельные курсы для операций по картам.
Курсы платёжных систем на сегодня, если что - 26,15.
Но это значения не имеет, потому что гривна в зарубежных транзакциях "не работает". В банк приходит сумма на списание в долларах, и по какому курсу банку списывать с гривневой карты - решает только банк.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:48

Re: А-Банк

M-Audio написав:Всё понятно. Берём "лучшее" от разных банков.


Спасибо. А я и не подумал проверить реальный курс МПС - никогда не был нужен, вот и сейчас поверил "на слово".

Пол часа студент мне рассказывал про курс "для карт" и курс "для продажи"
Но когда это не проканало - запел про КОМИССИЮ платёжной системы.

Я про комиссию МПС раньше не слышал, предположил, что это ерунда какая-то.
В итоге выдавил со студента Игоря, что это КУРС МПС.

ИМХО, осталось проверить только валютообмен.
Если и там появились подводные камни, то кроме КБ в этой банке будет нечего ловить.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:06

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alexander_s написав:Вже 2 тижні нормально не працює А-24.
Як вони дістали!
Вважаю, що всім співробітникам банку завтра обов'язково потрібно прийти в Києві на гей-парад і пройти в перших рядах.

СЕП на Уні приймає, в А24 депо поповняється.
А переоформити 3 місячні на 6 чи 12 вже можна?

Ні.

З двох клієнтів після 21-го часу одному таки вдалося переоформити на 12 міс з 3-х, малює 18% (тобто 17+1, як і має бути), але з боєм і лише через довбаний чат. Виглядає відкритим у відліленні. Іншому клієнту вже зась. Кажуть, можна, та лише через відділення, тобто аж 24-го.

Ломбард Шапіто їх ім'я. Вагаюсь тепер, чи нести їм фонд чи нунах...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:14

Re: А-Банк

Доречі вдалося наче завдяки техвідділку, який працює з 8-ї до 21-ї щодня...
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:33

Зараз як і раніше з КДВ можна знімати готовку в банкоматах Привату не більше 20000 грн через кожні 3 год? Чи щось змінилося?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:39

KIM30 Если находите щедрый банкомат привата то да.20000 гривен каждые 3 часа.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:07

KIM30 Змінилося. За один раз дає не більше 1000 грн.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:11

  anikola13 написав:KIM30 Змінилося. За один раз дає не більше 1000 грн.

Но можно снять 15 раз подряд
Flamingo
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