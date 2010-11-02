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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 20:32
M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?
Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.
Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
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Alpha1251
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:33
M-Audio написав:
Ещё вопрос по кешбэку по зеленой карте.
Месяц считается по дате авторизации или дате проведения по счету?
Последние числа месяца (да ещё и не рабочие, как сейчас в июне) попадают под категории этого месяца, или уже пропадут, скорее всего, в никуда? Ведь даже если категория и будет в следующем, её же ещё выбрать надо успеть.
Так кэшбек ведь сразу начисляется и если достаточная сумма сразу может выводится - поэтому по дате авторизации.
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Flamingo
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:11
Alpha1251 написав:
M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?
Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.
Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
Всё понятно. Берём "лучшее" от разных банков.
В данном случае - от "Альфа-банка". Это они рассказывали про "курс платёжной системы", пока не начали показывать на сайте отдельные курсы для операций по картам.
Курсы платёжных систем на сегодня, если что - 26,15.
Но это значения не имеет, потому что гривна в зарубежных транзакциях "не работает". В банк приходит сумма на списание в долларах, и по какому курсу банку списывать с гривневой карты - решает только банк.
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M-Audio
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:48
M-Audio написав:Всё понятно. Берём "лучшее" от разных банков.
Спасибо. А я и не подумал проверить реальный курс МПС - никогда не был нужен, вот и сейчас поверил "на слово".
Пол часа студент мне рассказывал про курс "для карт" и курс "для продажи"
Но когда это не проканало - запел про КОМИССИЮ платёжной системы.
Я про комиссию МПС раньше не слышал, предположил, что это ерунда какая-то.
В итоге выдавил со студента Игоря, что это КУРС МПС.
ИМХО, осталось проверить только валютообмен.
Если и там появились подводные камни, то кроме КБ в этой банке будет нечего ловить.
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Alpha1251
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Додано: Суб 22 чер, 2019 22:06
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав: Alexander_s написав:
Вже 2 тижні нормально не працює А-24.
Як вони дістали!
Вважаю, що всім співробітникам банку завтра обов'язково потрібно прийти в Києві на гей-парад і пройти в перших рядах.
СЕП на Уні приймає, в А24 депо поповняється.
А переоформити 3 місячні на 6 чи 12 вже можна?
Ні.
З двох клієнтів після 21-го часу одному таки вдалося переоформити на 12 міс з 3-х, малює 18% (тобто 17+1, як і має бути), але з боєм і лише через довбаний чат. Виглядає відкритим у відліленні. Іншому клієнту вже зась. Кажуть, можна, та лише через відділення, тобто аж 24-го.
Ломбард Шапіто їх ім'я. Вагаюсь тепер, чи нести їм фонд чи нунах...
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kreuz
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Додано: Суб 22 чер, 2019 22:14
Доречі вдалося наче завдяки техвідділку, який працює з 8-ї до 21-ї щодня...
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Додано: Нед 23 чер, 2019 08:33
Зараз як і раніше з КДВ можна знімати готовку в банкоматах Привату не більше 20000 грн через кожні 3 год? Чи щось змінилося?
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KIM30
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Додано: Нед 23 чер, 2019 08:39
KIM30 Если находите щедрый банкомат привата то да.20000 гривен каждые 3 часа.
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lubarec
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Додано: Нед 23 чер, 2019 09:07
KIM30 Змінилося. За один раз дає не більше 1000 грн.
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anikola13
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Додано: Нед 23 чер, 2019 09:11
anikola13 написав:KIM30
Змінилося. За один раз дає не більше 1000 грн.
Но можно снять 15 раз подряд
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Flamingo
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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