Иван Иванович, к сожалению, переоформить на новый срок депозит Стандарт Срочный отсутствует возможность. Переоформить можно с Стандарт на Стандарт Срочный
Новая версия чата. В отделение посылал другой спец.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:30
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