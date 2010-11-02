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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1264126512661267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:30

  kreuz написав:Доречі вдалося наче завдяки техвідділку, який працює з 8-ї до 21-ї щодня...

Иван Иванович, к сожалению, переоформить на новый срок депозит Стандарт Срочный отсутствует возможность. Переоформить можно с Стандарт на Стандарт Срочный
Новая версия чата. В отделение посылал другой спец.
lel
 
Повідомлень: 2193
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