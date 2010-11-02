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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1264126512661267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:30

  kreuz написав:Доречі вдалося наче завдяки техвідділку, який працює з 8-ї до 21-ї щодня...

Иван Иванович, к сожалению, переоформить на новый срок депозит Стандарт Срочный отсутствует возможность. Переоформить можно с Стандарт на Стандарт Срочный
Новая версия чата. В отделение посылал другой спец.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:42

  Искатель написав:
  egorek написав:Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.

Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.

Сегодня АНАЛОГИЧНАЯ ситуация по окончании срока 6 мес депозита не дает переоформить, требует какую то авторизацию !!! ЗАДРАЛ этот хитрожопый банк. Итог скинул деньги на КДВ.
При попытке оформит НОВЫЙ депозит выдает ошибку !

Когда будут звонить мне и просить занести денег на депозит - заморятся авторизироваться и уговаривать меня............

И это еще шухера не было, как будет вести себя банк при малейшем шухере можете уже начинать догадываться.
Востаннє редагувалось lwa в Нед 23 чер, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:10

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:
  egorek написав:Та же история. После кнопки переоформить требует авторизацию. Создал заявку, отправил скриншоты, обещали наладить максимум через 3 дня. Слабо верится.

Т.е.Вам уже сейчас не дает переоформить? Вот это прикол.

Не уже, а всё еще :)

Прошло 3 ТРОЕ !!! суток ситуация не изменилась. Кто еще верит словам этого банка ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:21

  lel написав:
  kreuz написав:Доречі вдалося наче завдяки техвідділку, який працює з 8-ї до 21-ї щодня...

Иван Иванович, к сожалению, переоформить на новый срок депозит Стандарт Срочный отсутствует возможность. Переоформить можно с Стандарт на Стандарт Срочный
Новая версия чата. В отделение посылал другой спец.

А мені вже кажуть, що пролонгували на нові 3 міс, переоформлення більше недоступне, хоч сьогодні лише другий з п'яти днів. А якщо б я там фонд тримав? Ломбард Шапіто : ) )

Хіба може дівчата з відділення реанімують цю шарагу. Я соточку витратив без КБ на їх прохання : )
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:22

Re: А-Банк

Підкажіть, чи є можливість в мобільному додатку А24 розірвати депо в день закінчення?
Бо зараз бачу лише Кнопку Поповнення
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:13

  KIM30 написав:Підкажіть, чи є можливість в мобільному додатку А24 розірвати депо в день закінчення?
Бо зараз бачу лише Кнопку Поповнення

Оно и раньше не возможно это было сделать. Только в десктопной версии. А сейчас со всеми их глюками и не соответствиями собственным тарифам и регламентам и подавно :(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:58

  KIM30 написав:Підкажіть, чи є можливість в мобільному додатку А24 розірвати депо в день закінчення?
Бо зараз бачу лише Кнопку Поповнення

В мене так само нічого нема, крім поповнення. Спеціально встановив, щоб пересвідчитись, що задіяв усі важелі впливу, та дарма. Лишилась остання надія на дівчат у відділенні...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:05

Re: А-Банк

Р2р платное до сих пор?
andreyiskra
 
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