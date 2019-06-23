Иван Иванович, к сожалению, переоформить на новый срок депозит Стандарт Срочный отсутствует возможность. Переоформить можно с Стандарт на Стандарт Срочный
Новая версия чата. В отделение посылал другой спец.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:30
Додано: Нед 23 чер, 2019 16:42
Сегодня АНАЛОГИЧНАЯ ситуация по окончании срока 6 мес депозита не дает переоформить, требует какую то авторизацию !!! ЗАДРАЛ этот хитрожопый банк. Итог скинул деньги на КДВ.
При попытке оформит НОВЫЙ депозит выдает ошибку !
Когда будут звонить мне и просить занести денег на депозит - заморятся авторизироваться и уговаривать меня............
И это еще шухера не было, как будет вести себя банк при малейшем шухере можете уже начинать догадываться.
Востаннє редагувалось lwa в Нед 23 чер, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:10
Прошло 3 ТРОЕ !!! суток ситуация не изменилась. Кто еще верит словам этого банка ?
Додано: Нед 23 чер, 2019 18:21
А мені вже кажуть, що пролонгували на нові 3 міс, переоформлення більше недоступне, хоч сьогодні лише другий з п'яти днів. А якщо б я там фонд тримав? Ломбард Шапіто : ) )
Хіба може дівчата з відділення реанімують цю шарагу. Я соточку витратив без КБ на їх прохання : )
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 23 чер, 2019 20:22
Re: А-Банк
Підкажіть, чи є можливість в мобільному додатку А24 розірвати депо в день закінчення?
Бо зараз бачу лише Кнопку Поповнення
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Нед 23 чер, 2019 21:13
Оно и раньше не возможно это было сделать. Только в десктопной версии. А сейчас со всеми их глюками и не соответствиями собственным тарифам и регламентам и подавно .
Додано: Нед 23 чер, 2019 22:58
В мене так само нічого нема, крім поповнення. Спеціально встановив, щоб пересвідчитись, що задіяв усі важелі впливу, та дарма. Лишилась остання надія на дівчат у відділенні...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 23 чер, 2019 23:05
Re: А-Банк
Р2р платное до сих пор?
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:40
Наче вдалося з допомогою відділення переоформити, але тепер в А24 не пускає, не можу подивитися. Гадав, що загоняють у відділення, тепер взагалі ніц не розумію. Може навпаки виганяють? Злякалися, що я їм грошенят підкину чи що...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:50
kreuz
Півгодини тому теж переоформив у відділенні 6-місячний онлайн депо, що закінчився 2 дні тому. Переоформив на 12 місячний. У А-24 депо з'явився майже одразу. Зробили швидко, але мені все одно так не зручно - я раніше користувався тільки онлайн депо. Сума мінімальна - 2грн. У мене зараз в цьому банку тільки такі депо і є - може колись і поповню, але не зараз.
|