RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1265126612671268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:52

  andreyiskra написав:Р2р платное до сих пор?

То був технічий збій.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29117
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:53

Re: А-Банк

А я не піду у відділення переоформлювати. Може це знак - як не лізе, то не пхай.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3069
З нами з: 14.10.08
Подякував: 181 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1265126612671268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, ramaz, Кочевник і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7242, 7243, 7244
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72431 8750880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 11:21
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1621, 1622, 1623
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16222 2304169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 10:32
ramaz
ОТП БАНК 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6019 1386393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 09:45
Basilio2020

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (880)
24.06.2019 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.