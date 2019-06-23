То був технічий збій.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:52
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:53
Re: А-Банк
А я не піду у відділення переоформлювати. Може це знак - як не лізе, то не пхай.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:40
Re: А-Банк
Переоформить депозит не дало.
Кое как разорвал, а оформить новый не смог.
Открытие депозита по паролю из смс, а смс не пришла.
Плюнул и перевел деньги в другой банк.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:58
Платежи по реквизитам
Отправил два платежа на погашение кредитки из Альфа-банка и Конкорда. Из Конкорда (маленькая сумма) дошло еще в 9:40, из Альфы ползет до сих пор.
Кто-нибудь отравлял платеж по маршруту Альфа-А-банк сегодня? Если да, как быстро дошел и дошел ли?
Спасибо.
|