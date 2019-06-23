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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1265126612671268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:52

  andreyiskra написав:Р2р платное до сих пор?

То був технічий збій.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:53

Re: А-Банк

А я не піду у відділення переоформлювати. Може це знак - як не лізе, то не пхай.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:40

Re: А-Банк

Переоформить депозит не дало.
Кое как разорвал, а оформить новый не смог.
Открытие депозита по паролю из смс, а смс не пришла.
Плюнул и перевел деньги в другой банк. :mrgreen:
Brc
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:58

Платежи по реквизитам

Отправил два платежа на погашение кредитки из Альфа-банка и Конкорда. Из Конкорда (маленькая сумма) дошло еще в 9:40, из Альфы ползет до сих пор.
Кто-нибудь отравлял платеж по маршруту Альфа-А-банк сегодня? Если да, как быстро дошел и дошел ли?
Спасибо.
Искатель
 
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