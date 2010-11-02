Додано: Пон 24 чер, 2019 14:14

Стали наблюдаться подвижки по переоформлению. Сегодня почти 2 часа общался с поддержкой. Они даже озвучили что у них стоит задача все запустить до завтрашних 15 часов. Тем не менее если утром сегодня все тупо висло и писало ошибку, то сейчас уже почти что переоформилось. Прога дала выбрать срок переформления - (на выбор 6 и 12 мес), куда платить проценты и даже выдала пдфку о фонде гарантирования вкладов. То есть остается по идее один максимум два шага. Но вот их сделать не дает. Надо подтвердить согласие со справкой - вместо двух кнопок "подтвердить" и "отклонить" горит только одна - "отклонить". Загрузка в другом браузере - ничего не дает. Но надежда есть. По скольку пока ход нормальный и он аналогичен тому что было ранее. В общем ждем-с.