То був технічий збій.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:52
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:53
Re: А-Банк
А я не піду у відділення переоформлювати. Може це знак - як не лізе, то не пхай.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:40
Re: А-Банк
Переоформить депозит не дало.
Кое как разорвал, а оформить новый не смог.
Открытие депозита по паролю из смс, а смс не пришла.
Плюнул и перевел деньги в другой банк.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:58
Платежи по реквизитам
Отправил два платежа на погашение кредитки из Альфа-банка и Конкорда. Из Конкорда (маленькая сумма) дошло еще в 9:40, из Альфы ползет до сих пор.
Кто-нибудь отравлял платеж по маршруту Альфа-А-банк сегодня? Если да, как быстро дошел и дошел ли?
Спасибо.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:14
А-Банк - переоформление вкладов
Стали наблюдаться подвижки по переоформлению. Сегодня почти 2 часа общался с поддержкой. Они даже озвучили что у них стоит задача все запустить до завтрашних 15 часов. Тем не менее если утром сегодня все тупо висло и писало ошибку, то сейчас уже почти что переоформилось. Прога дала выбрать срок переформления - (на выбор 6 и 12 мес), куда платить проценты и даже выдала пдфку о фонде гарантирования вкладов. То есть остается по идее один максимум два шага. Но вот их сделать не дает. Надо подтвердить согласие со справкой - вместо двух кнопок "подтвердить" и "отклонить" горит только одна - "отклонить". Загрузка в другом браузере - ничего не дает. Но надежда есть. По скольку пока ход нормальный и он аналогичен тому что было ранее. В общем ждем-с.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:17
Вірною дорогою йдуть...до 8 липня мають осилити... депо слід переоформлювати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:15
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:43
Платеж из Альфы дошел аж в 14:21.
Т.е. из Конкорда - в 9:40, из Альфы - в 14:21, отправлено в одно и то же время...
Как говорится, без комментариев.
Хорошо хоть дошел.
Для тех, кто любит гасить кредитку в последний день, - думайТЕ.
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:55
Re: А-Банк
Несчитовооо
Альфа ж ток стартанула в 10 или даж в 11:00, согласно своего рихламинту
Предлагаю КоКо зачесть фальстарт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:03
З КДВ на Комсу - Операція відправлена в обробку! Без комісії.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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