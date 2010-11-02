Alpha1251 написав:M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?
Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.
Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
Оплата идёт по курсу,которая у них пишется,при входе в кабинет она видна,но её поломали и на данный момент идут покупки с зарубежных сайтов по 26.7,возможно осознанно это сделали и так и останется,уже недели две такое,я уже с их карты не оплачиваю.Зато возвраты идут как и прежде,по курсу конечно же меньше,чем написан.Было ведь нормально,зачем они это сделали и нифига не докажешь.
У меня ещё проблема,при поступлении на карту,сумма долга под кнопкой рассчитать не меняется,сегодня немного закинула денег,если и завтра не изменится,потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.