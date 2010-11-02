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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1266126712681269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:07

  Alpha1251 написав:
M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?


Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.

Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?

Оплата идёт по курсу,которая у них пишется,при входе в кабинет она видна,но её поломали и на данный момент идут покупки с зарубежных сайтов по 26.7,возможно осознанно это сделали и так и останется,уже недели две такое,я уже с их карты не оплачиваю.Зато возвраты идут как и прежде,по курсу конечно же меньше,чем написан.Было ведь нормально,зачем они это сделали и нифига не докажешь.
У меня ещё проблема,при поступлении на карту,сумма долга под кнопкой рассчитать не меняется,сегодня немного закинула денег,если и завтра не изменится,потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.
Анюта
 
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