M-Audio написав:Вопрос-то в чём был? Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?
Ну да, доллара к грн. Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3. Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.
Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
Оплата идёт по курсу,которая у них пишется,при входе в кабинет она видна,но её поломали и на данный момент идут покупки с зарубежных сайтов по 26.7,возможно осознанно это сделали и так и останется,уже недели две такое,я уже с их карты не оплачиваю.Зато возвраты идут как и прежде,по курсу конечно же меньше,чем написан.Было ведь нормально,зачем они это сделали и нифига не докажешь. У меня ещё проблема,при поступлении на карту,сумма долга под кнопкой рассчитать не меняется,сегодня немного закинула денег,если и завтра не изменится,потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.
Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz написав:Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...
сколько взяли за доверенность?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»